Siria: Al menos tres muertos y 60 heridos en protestas por atentado en mezquita alauita

Escucha la noticia
Siria: Al menos tres muertos y 60 heridos en protestas por atentado en mezquita alauitaResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Al menos tres personas murieron este domingo y 60 resultaron heridas en la provincia costera de Latakia (Siria) por ataques atribuidos a “remanentes” del régimen depuesto de Bashar al Assad, durante las protestas por el atentado del viernes en una mezquita alauita en la ciudad de Homs, informaron fuentes oficiales.
“Tres personas murieron y otras 60 resultaron heridas cuando remanentes del antiguo régimen atacaron a las fuerzas de seguridad y a la población civil durante las protestas en Latakia hoy”, indicó la agencia oficial de noticias siria SANA, citando a autoridades sanitarias.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Siria: 8 muertos y 18 heridos al estallar una bomba en mezquita alauí de Homs
Los informantes afirmaron que parte de las heridas que atendieron en los hospitales fueron “causadas por armas blancas, piedras y disparos, infligidos por remanentes del antiguo régimen contra personal de seguridad y civiles”.
Anteriormente, el jefe de seguridad de Latakia, Abdulaziz al Ahmad, había señalado en un comunicado que durante las protestas convocadas por Ghazal Ghazal, el máximo líder religioso alauita -rama del chiísmo que profesa la familia Al Assad- “hombres armados dispararon al aire, mientras las fuerzas contenían la situación”.
Las autoridades sirias intensificaron este domingo las medidas de seguridad en la ciudades de la costa siria, de mayoría alauita, por la creciente tensión y llamamientos a protestar tras la muerte de ocho personas en el atentado con bomba del viernes pasado en la mezquita Imam Ali bin Abi Talib, en Homs.
La explosión tuvo lugar durante la oración del mediodía del viernes, la principal de la semana, y, según los primeros datos de la investigación, la bomba estaba colocada en el interior del templo.
El atentado fue reivindicado en Telegram el mismo viernes por el poco conocido grupo islamista Saraya Ansar al Suna, opuesto a las minorías religiosas de Siria y con ideas vinculadas al grupo yihadista Estado Islámico.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Benjamin Netanyahu viaja hacia Estados Unidos para reunirse el lunes con Donald Trump
- Así será el primer submarino nuclear de Corea del Norte, el arma estratégica con la que Kim cambiará el equilibrio militar
- Rusia defenderá a China en un conflicto con Taiwán, asegura el canciller Lavrov
- Gavin Cook, el embajador del Reino Unido que llegó durante pandemia se despide del Perú promoviendo nuestra gastronomía
- Efemérides del 28 de diciembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?
Contenido sugerido
Contenido GEC