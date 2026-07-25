icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante una conferencia de prensa en el Palacio de Tishreen en la capital siria, Damasco, el 25 de julio de 2026. (LOUAI BESHARA / AFP)
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante una conferencia de prensa en el Palacio de Tishreen en la capital siria, Damasco, el 25 de julio de 2026. (LOUAI BESHARA / AFP)
/ LOUAI BESHARA
Por Agencia AFP

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió el sábado poner fin a las violaciones cometidas por Israel en Siria e instó a la comunidad internacional a respaldar la transición en el país, tras más de 13 años de guerra civil.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.