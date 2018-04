El sistema de defensa antiaérea del ejército sirio interceptó misiles sobre Homs, en el oeste de Siria, aseguró este martes la agencia de noticias estatal sin aportar más precisiones.

Los misiles iban dirigidos a la base aérea de Al Shayrat en Homs, señaló la televisora del gobierno Syrian Central Media, al tiempo que calificó el hecho como una "agresión".



El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH) informó de grandes explosiones cerca de la base aérea de Al Shayrat y en la región de Qalamun, cerca de Damasco, que alberga otras dos bases aéreas.



El director del OSDH, Rami Abdel Rahman, aseguró que los misiles no golpearon ninguna de esas bases.



En Washington, el Pentágono aseguró que Estados Unidos y la coalición antiyihadista que dirige en la región no tenían nada que ver con lo ocurrido.



"No hay operaciones de Estados Unidos ni de la coalición en esa zona", declaró la portavoz del departamento de defensa estadounidense, Heather Babb.



El reporte se da unos días después de que Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia realizaron ataques aéreos en contra de supuestas instalaciones de armas químicas en Siria.



Dicha ofensiva fue en represalia por los supuestos ataques con armas químicas atribuidos al gobierno sirio.



A principios de mes, cuatro miembros de personal militar iraní murieron durante un ataque contra la base aérea siria T4 en Homs. Siria y sus principales aliados, Irán y Rusia, responsabilizaron a Israel de esa ofensiva.



"No estoy al corriente de ningún incidente de ese tipo", dijo un portavoz del ejército israelí contactado por la AFP tras rumores según los cuales el del lunes podría tratarse de un ataque israelí.



#Breaking: Assad regime air defense system activited against suspected jets In Damascus and Homs pic.twitter.com/gaYmHiCyGN — Levent Kemal (@leventkemaI) 16 de abril de 2018

Fuente: Agencias