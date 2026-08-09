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Resumen

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El ministro de Exteriores sirio, Assad al Shaibani (c), inspecciona el aeropuerto civil de Latakia y el puerto de Tartús, en la costa mediterránea siria, junto con autoridades de Damasco y Moscú. (EFE/Ministerio de Exteriores sirio).
El ministro de Exteriores sirio, Assad al Shaibani (c), inspecciona el aeropuerto civil de Latakia y el puerto de Tartús, en la costa mediterránea siria, junto con autoridades de Damasco y Moscú. (EFE/Ministerio de Exteriores sirio).
Por Agencia EFE

Las autoridades de Damasco y Moscú firmaron este domingo un memorando de entendimiento que permitirá a Rusia mantener dos bases militares en la costa mediterránea siria, la aérea de Hmeimim y la naval de Tartús, con una “redefinición” de funciones acordada tras un año y medio de negociaciones que comenzaron con la caída del régimen de Bachar al Asad en diciembre de 2024.

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