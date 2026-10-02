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Resumen

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Smit Machchhar, el piloto indio del avión de Flydubai que fue atacado por el otro piloto en pleno vuelo. (Narendra Modi).
Smit Machchhar, el piloto indio del avión de Flydubai que fue atacado por el otro piloto en pleno vuelo. (Narendra Modi).
Por BBC News Mundo

El piloto indio del avión de Flydubai, quien fue atacado por su copiloto y abrió la puerta de la cabina para dejar entrar a otras personas, declaró que estaba decidido a evitar que los demás murieran.

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