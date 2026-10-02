El piloto indio del avión de Flydubai, quien fue atacado por su copiloto y abrió la puerta de la cabina para dejar entrar a otras personas, declaró que estaba decidido a evitar que los demás murieran.
El piloto indio del avión de Flydubai, quien fue atacado por su copiloto y abrió la puerta de la cabina para dejar entrar a otras personas, declaró que estaba decidido a evitar que los demás murieran.
Smit Machchhar relató que se encontraba en el suelo y seguía siendo agredido cuando se dio cuenta de que el avión, que transportaba a más de 170 pasajeros, estaba perdiendo altitud rápidamente y que debía hacer algo.
“Estaba tirado en el suelo, herido, pero me dije a mí mismo que debía hacer un último esfuerzo para abrir la puerta desde dentro”, comentó durante una videollamada con el primer ministro de India, Narendra Modi.
“Otras personas entraron y también desempeñaron un papel (en el control de la situación). Por supuesto, luchaba por mi propia vida, pero al mismo tiempo sabía que no iba a permitir que los demás murieran”, añadió.
El vuelo FZ1073 de Flydubai, que se dirigía a Tel Aviv desde Dubái en la madrugada del miércoles, cayó más de 17.000 pies (5.200 metros) tras dos horas y media de trayecto.
Inicialmente envió una señal de emergencia a los controladores aéreos antes de cambiar al código de transpondedor 7500, que indica un secuestro. Posteriormente volvió a cambiar a una señal de emergencia.
Después de que otros pasajeros redujeran al atacante, dos pilotos que viajaban a bordo lograron aterrizar la aeronave de forma segura en el aeropuerto de Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita, a las 06:58, hora local.
Machchhar, calificado como un “verdadero héroe” por Netanyahu, fue trasladado a un hospital en la misma Tabuk antes de ser evacuado por vía aérea a Abu Dabi, donde, según informes, se encuentra en condición estable.