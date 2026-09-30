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Resumen

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Smit Machchhar, el piloto de Flydubai que fue herido en pleno vuelo por su compañero de cabina.
Smit Machchhar, el piloto de Flydubai que fue herido en pleno vuelo por su compañero de cabina.
Por Agencia EFE

El piloto indio identificado como Smit Machchhar, que resultó herido este miércoles durante un “incidente de seguridad” en un avión de la compañía Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv y que aterrizó de emergencia en Arabia Saudita, se encuentra “estable”, afirmó la embajada de la India en Riad.

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