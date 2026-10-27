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Resumen

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Un hombre emite su voto en un colegio electoral en la ciudad árabe-israelí de Umm al-Fahm el 27 de octubre de 2026, día de las elecciones legislativas de Israel. (Ahmad GHARABLI / AFP)
Un hombre emite su voto en un colegio electoral en la ciudad árabe-israelí de Umm al-Fahm el 27 de octubre de 2026, día de las elecciones legislativas de Israel. (Ahmad GHARABLI / AFP)
/ AHMAD GHARABLI
Por Agencia EFE

A falta de resultados del escrutinio en Israel, los sondeos a pie de urna publicados tras el cierre de los colegios muestran una caída del partido de Benjamín Netanyahu, el Likud, así como de los partidos de la comunidad judía ultraortodoxa y de la extrema derecha sionista religiosa, frente al aumento exponencial de los escaños atribuidos a los partidos árabes y al partido de centro-izquierda.

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