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Resumen

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Cinco mineros murieron tras un derrumbe en una mina de lignito en Soma, Turquía. Foto: CNN Turk/X/Captura de video
Cinco mineros murieron tras un derrumbe en una mina de lignito en Soma, Turquía. Foto: CNN Turk/X/Captura de video
Por Agencia EFE

Tres de los mineros que seguían atrapados tras el derrumbe ayer en una explotación de lignito en Turquía han sido localizados sin vida, con lo que ya son cinco los trabajadores fallecidos en este accidente, confirmaron las autoridades turcas este viernes.

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