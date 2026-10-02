Tres de los mineros que seguían atrapados tras el derrumbe ayer en una explotación de lignito en Turquía han sido localizados sin vida, con lo que ya son cinco los trabajadores fallecidos en este accidente, confirmaron las autoridades turcas este viernes.

El derrumbe tuvo lugar hacia las 13.15 horas (10.15 gmt) del jueves y dejó atrapados a siete mineros, de los que dos fueron rescatados rápidamente y trasladados al hospital, con uno de ellos ya dado de alta, informó hoy el diario turco Evrensel.

Inicialmente fueron encontrados los cuerpos de dos de los atrapados, y posteriormente han aparecido los otros tres.

Según narró uno de los obreros rescatados con vida, hospitalizado con fracturas en una pierna, los mineros estaban colocando postes de soporte en una galería, cuando de repente la estructura cedió y aplastó a los trabajadores.

El ministro de Justicia turco, Akin Gürlek, ha anunciado una investigación judicial del incidente y a media mañana de hoy, la policía detuvo a 9 personas, entre ellas el director general de la empresa minera, informa la agencia turca Anadolu.

Evrensel recuerda que en la misma mina ya tuvo lugar otro accidente con tres muertos en abril de 2020, y además han fallecido otros tres obreros en accidentes de maquinaria en los últimos diez años.

Cinco mineros murieron tras un derrumbe en una mina de lignito en Soma, Turquía. Foto: CNN Turk/X/Captura de video

En la región de Soma, donde está la explotación, hay varios yacimientos de lignito, donde operan numerosas empresas mineras, a menudo en condiciones de seguridad que los sindicatos turcos consideran insuficientes.

En mayo de 2014 tuvo lugar en Soma el incendio de una mina de lignito que causó la muerte de 301 trabajadores, incidente por el que fueron condenados a penas de cárcel el gerente de la empresa y dos ingenieros.

Según un estudio del centro de análisis turco TEPAV, entre 2000 y 2008 Turquía registró una tasa media de 6,5 muertos por cada millón de toneladas de carbón extraído, una cifra treinta veces superior a la de India o Sudáfrica. La siniestralidad era seis veces más alta en las minas de propiedad privada que en las de titularidad pública.

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