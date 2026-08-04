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Resumen

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Un navío frente a las costas de Sharja, Emiratos Árabes Unidos, el 3 de agosto de 2026. Foto: AFP
Un navío frente a las costas de Sharja, Emiratos Árabes Unidos, el 3 de agosto de 2026. Foto: AFP
Por Agencia AFP

La situación permanece tensa en el estrecho de Ormuz, donde un buque fue impactado por un proyectil, pese al optimismo del presidente Donald Trump, quien aseguró que las negociaciones con Irán avanzan y que la estratégica vía marítima podría reabrir el martes.

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