Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió la región de Mármara, en el noroeste de Turquía, el 10 de agosto de 2025. (Captura de USGS)
Agencia EFE
Agencia EFE

Terremoto de magnitud 6,1 sacude el noroeste de Turquía: heridos y edificios derrumbados
Un de magnitud 6,1 sacudió este domingo la región de , en el noroeste de , causando un número no determinado de heridos y al menos diez edificios colapsados.

Diez edificios se derrumbaron en nuestro distrito. Logramos rescatar a cuatro personas que se encontraban en un edificio derrumbado y estamos intentando llegar a dos. La farmacia que se encontraba debajo del edificio quedó completamente destruida. Hay derrumbes en muchos barrios. No hemos recibido noticias de algunos lugares”, declaró a la prensa el alcalde de la ciudad de Sindirgi, Serkan Sak.

Francisco Sanz
El sismo se produjo a las 19:53 hora local (16:53 GMT), con epicentro en el distrito de Sindirgi, en la provincia de Balikesir, a una profundidad de 11 kilómetros, según la información publicada por la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias turca (AFAD).

El temblor se sintió en un amplio radio que ha incluido grandes ciudades como Estambúl, Bursa y Kocaeli.

Poco después se registraron varias réplicas de magnitud superior a 4, indicó la AFAD, al tiempo que instó a la población a no entrar o permanecer en edificios en riesgo.

AFAD y todos los equipos pertinentes de nuestras instituciones iniciaron de inmediato estudios de campo sobre el terremoto, que también se sintió en Estambul y las provincias circundantes”, indicó el ministro turco del Interior, Ali Yerlikaya, en un breve comunicado publicado en redes sociales.

Estamos monitoreando la evolución del estado de cosas de forma continua”, añadió.

El canal de noticias NTV dijo en muchas ciudades la gente salió a las calles en pánico. También afirmó que hay personas heridas en Sindirgi y mostró edificios colpasados.

El gobernador de Estambul, Davut Gul, dijo que no se habían registrado problemas en esa urbe, la mayor de Turquía, aunque se estaban aún realizando “pruebas de detección”.

El 17 de agosto de 1999, la región de Mármara fue golpeada por un terremoto de magnitud 7,5 que causó la muerte de 19.000 personas y dejó heridas a otras 50.000.

