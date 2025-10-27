Un terremoto de magnitud 6,1 sacude el oeste de Turquía

Un terremoto de magnitud 6,1 ha sacudido este lunes el oeste de Turquía, sin que por el momento se hayan detectado víctimas, si bien hay constancia de algunos edificios derruidos.

El sismo tuvo lugar a las 22.48 hora local (19.48 GMT) en la provincia de Balikesir, con epicentro en el municipio de Sindirgi, informó el servicio de emergencias turco AFAD.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

MIRA AQUÍ: Trump pide a Erdogan que Turquía deje de comprar petróleo ruso

“Hacemos un seguimiento inmediato con todas las instituciones. Por el momento, las unidades de nuestro Ministerio no han detectado efectos negativos”, informó el ministro de Sanidad, Kemal Memisoglu, en la red X.

La televisión turca NTV, sin embargo, emite imágenes de al menos un edificio derruido, fachadas con elementos dañados y algún coche alcanzado por cascotes en Sindirgi, aunque sin aclarar si hay heridos.

El temblor se pudo sentir también en Estambul, situado a unos 200 kilómetros más al noreste, y en otras provincias vecinas.

Sindirgi, un municipio de 32.000 habitantes, fue ya epicentro el pasado 10 de agosto de un terremoto, también de magnitud 6,1, que causó un muerto y medio centenar de heridos, dañando 16 edificios.

Además, el 28 de septiembre tuvo lugar un sismo de magnitud 5,4 en Simav, situado en la misma falla geológica, unos 70 kilómetros más al este, en la provincia de Kütahya, sin causar en este caso daños de consideración.

VIDEO RECOMENDADO

Potente terremoto en Turquía deja adolescente muerta y varios heridos