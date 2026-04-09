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Resumen

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Un día después de que entrara en vigor una inestable tregua entre Irán y Estados Unidos, poniendo temporalmente fin a bombardeos diarios y amenazas de aniquilación que comenzaron hace cinco semanas, Irán amaneció con una tensa calma. Pero la paz no ha regresado al Medio Oriente: miles de kilómetros al oeste, el ejército israelí escaló sus operaciones en el Líbano, dejando unos 200 muertos y más de mil heridos en el país mediterráneo, según información de su propio gobierno.

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