La preocupación de Arabia Saudita se explica por los recientes avances territoriales de los hutíes en Yemen. Tras hacerse con posiciones clave en la costa del mar Rojo, incluido el puerto de Moca, los rebeldes respaldados por Irán buscan ahora controlar las alturas de Kahbub, entre Taiz y Lahij.

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Desde esas posiciones podrían aislar a las fuerzas gubernamentales de Yemen apoyadas por Arabia Saudita de la costa y consolidar su influencia sobre los accesos al estratégico estrecho de Bab el-Mandeb, una ruta fundamental para el comercio y el transporte energético mundial, y clave para Riad ahora que el estrecho de Ormuz está cerrado desde el inicio de la guerra en Irán, el pasado 28 de febrero.

Una persona observa una transmisión televisiva sobre los últimos acontecimientos del conflicto entre Arabia Saudita y los hutíes en Saná, Yemen, el 19 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/YAHYA ARHAB). / YAHYA ARHAB

Según funcionarios estadounidenses citados por el diario The New York Times, el miércoles de la semana pasada Trump comunicó a sus asesores que no era partidario de lanzar ataques contra los hutíes, tal como se lo había pedido días antes el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman en una llamada telefónica.

En esa primera llamada con el príncipe, Trump solo accedió a ayudar a los saudíes con información de inteligencia y datos para la localización de objetivos.

Pero el jueves, el príncipe volvió a hablar con Trump. Después de esa conversación, el presidente de Estados Unidos cambió de posición y ordenó al Pentágono preparar ataques aéreos contra objetivos hutíes en Yemen, indicó el NYT.

Un avión de combate furtivo del modelo F-35A perteneciente a la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobrevuela en una misión de patrulla en los cielos del Oriente Medio. (Centcom).

Ese medio informó que la operación llegó a una fase avanzada. Así, para el domingo la planificación militar estaba prácticamente lista: los objetivos habían sido seleccionados y aprobados y militares estadounidenses ya estaban cargando bombas en los aviones escogidos para la operación. El ataque estaba cerca de comenzar.

Pero entonces Trump volvió a cambiar de opinión y canceló los ataques.

¿El motivo? El presidente dudó entre ayudar a Arabia Saudita, un aliado importante para Washington, o evitar que EE.UU. abriera otro frente militar mientras ya está involucrado en la guerra con Irán. Según el NYT, buena parte del círculo de Trump era escéptico o directamente contrario a entrar en la guerra contra los hutíes.

En este punto, hay que tener en cuenta lo informado por el portal Axios, que aseguró que tras la primera llamada del príncipe saudí, diplomáticos estadounidenses se reunieron con funcionarios hutíes y recibieron garantías de que el grupo rebelde no cerraría el estrecho de Bab el-Mandeb.

En aquel momento, los funcionarios estadounidenses declararon que no emprenderían acciones militares mientras los hutíes no interrumpieran el tráfico marítimo no saudí en el mar Rojo, recalcó Axios.

Los estrechos de Ormuz y de Bab el Mandeb, dos puntos clave para el transporte de petróleo en Oriente Medio. (Infografía de AFP). / JONATHAN WALTER VALENTINA BRESCHI GUILLERMO RIVAS PACHECO

La negativa de Trump del fin de semana va en el mismo sentido: Estados Unidos no quiere que un ataque a los hutíes termine provocando que estos cierren Bab al-Mandeb, pues provocaría un aumento aún mayor de los precios del petróleo, que ya está por encima de los 100 dólares por barril como consecuencia de lo que ocurre en Ormuz, enfatizó una fuente a Axios.

Estados Unidos se ha metido en una camisa de once varas

Partidarios de las autoridades hutíes exhiben sus armas y alzan pancartas con la imagen de la Kaaba y la leyenda "Por ella, ofrecemos voluntariamente nuestras almas" durante una protesta contra la intervención saudí en Yemen. (Mohammed HUWAIS / AFP). / MOHAMMED HUWAIS

El analista internacional Francisco Belaunde Matossian sostiene a El Comercio que la marcha atrás de Trump refleja la complejidad del escenario que enfrenta Estados Unidos en el Medio Oriente y el riesgo de que una intervención militar contra los hutíes termine agravando el conflicto en lugar de resolverlo.

“Estados Unidos se ha metido en una camisa de once varas y no sabe cómo resolver el problema”, señala Belaunde.

Para el analista, una de las razones de la decisión podría estar en las consecuencias que tendría un ataque estadounidense sobre el tráfico marítimo y los precios del petróleo. “Un ataque militar, ¿hasta qué punto puede resolver el asunto o más bien lo agrava?”, pregunta.

Belaunde recuerda que la región ya enfrenta las consecuencias de la crisis en el estrecho de Ormuz y que una escalada con los hutíes podría añadir otro punto crítico en Bab el-Mandeb.

“Si sube aún más el precio del petróleo, sería desastroso. Podría perjudicar todavía más a los republicanos de cara a las elecciones de noviembre en Estados Unidos”, advierte.

Una relación que pierde confianza

El presidente estadounidense Donald Trump se reunió con el príncipe heredero y primer ministro del Reino de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, en el Despacho Oval de la Casa Blanca. (Foto de Brendan Smialowski / AFP). / BRENDAN SMIALOWSKI

Belaunde explica que, pese a sus importantes capacidades militares, Arabia Saudita busca la intervención de Estados Unidos porque teme que un ataque directo contra los hutíes desencadene represalias contra su territorio y sus infraestructuras estratégicas.

Pero cree que una intervención estadounidense no necesariamente evitaría que los hutíes respondan contra Arabia Saudita: “Con un ataque de los norteamericanos, los hutíes evidentemente también van a responder atacando a Arabia Saudita”.

Respecto de la relación entre Trump y el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, Belaunde cree que la decisión estadounidense puede alimentar la percepción de que Washington ya no es un socio confiable para sus aliados en el Medio Oriente.

Agrega que esta percepción está llevando a países del Medio Oriente a buscar alianzas alternativas para reducir su dependencia de Estados Unidos en materia de seguridad.

Belaunde menciona como ejemplo el acercamiento entre Arabia Saudita, Turquía y Pakistán, aunque advierte que esta nueva alianza tampoco ha demostrado hasta ahora que esté dispuesta a involucrarse militarmente contra los hutíes.