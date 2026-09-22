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Resumen

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Partidarios de los hutíes exhiben armas durante una protesta contra Arabia Saudita en Saná, Yemen, el 18 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/YAHYA ARHAB).
Partidarios de los hutíes exhiben armas durante una protesta contra Arabia Saudita en Saná, Yemen, el 18 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/YAHYA ARHAB).
/ YAHYA ARHAB
Por Roger Zuzunaga Ruiz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuvo a punto de abrir un nuevo frente militar en Medio Oriente a pedido de Arabia Saudita. La semana pasada, el mandatario llegó a aprobar una operación de ataques aéreos contra los hutíes en Yemen, pero cuando los bombardeos estaban cerca de ejecutarse, dio marcha atrás. ¿Qué hizo que cambiara de opinión?

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