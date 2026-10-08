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Resumen

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El presidente de Estados Unidos Donald Trump pronuncia un discurso en Anduril Industries en Sparrows Point, Maryland, el 6 de octubre de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump pronuncia un discurso en Anduril Industries en Sparrows Point, Maryland, el 6 de octubre de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP).
/ JIM WATSON
Por Roger Zuzunaga Ruiz

La posibilidad de una nueva escalada entre Estados Unidos e Irán quedó en suspenso después de que Donald Trump asegurara el jueves que no atacará la República Islámica antes de las elecciones de medio mandato. La declaración se produce luego de que medios estadounidenses revelaran que el Pentágono prepara opciones militares para reanudar las operaciones contra Irán, incluso antes de los comicios estadonidenses y los de Israel. ¿Qué hay detrás de esta aparente contradicción y qué papel juega el calendario electoral en los cálculos de Washington y Jerusalén?

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