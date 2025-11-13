Juan Luis Del Campo
Juan Luis Del Campo

Trump presiona por un indulto a Netanyahu: a qué pena se enfrenta el político israelí y qué está en juego si logra un perdón presidencial
El presidente israelí, Isaac Herzog, reveló el miércoles 12 de noviembre que recibió una carta formal de su par estadounidense, Donald Trump, en la que el mandatario hace una petición oficial para que se indulte al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, juzgado por casos de corrupción desde hace más de cuatro años.

