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Resumen

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El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan (i), al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán (c), y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, posando tras la firma del acuerdo de defensa trilateral para reforzar la "disuasión colectiva" y que estipula que cualquier ataque contra alguno de estos tres países se considerará una agresión "contra todos ellos" en La Meca. (Foto: EFE/ @MIshaqDar50)
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan (i), al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán (c), y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, posando tras la firma del acuerdo de defensa trilateral para reforzar la "disuasión colectiva" y que estipula que cualquier ataque contra alguno de estos tres países se considerará una agresión "contra todos ellos" en La Meca. (Foto: EFE/ @MIshaqDar50)
Por Agencia EFE

Turquía, Arabia Saudita y Pakistán planifican maniobras militares conjuntas e impulsarán el desarrollo compartido de armamento en el marco del Acuerdo de La Meca, firmado el viernes pasado por los tres países, anunció este jueves el Gobierno turco.

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