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La policía de Turquía escolta a manifestantes detenidos hacia un autobús durante una protesta frente al palacio de justicia de Estambul, el 15 de septiembre de 2026. (Ozan KOSE / AFP)
La policía de Turquía escolta a manifestantes detenidos hacia un autobús durante una protesta frente al palacio de justicia de Estambul, el 15 de septiembre de 2026. (Ozan KOSE / AFP)
/ OZAN KOSE
Por Agencia AFP

La policía de Turquía puso en libertad a más de 100 manifestantes detenidos la víspera cuando protestaban contra una operación de represión dirigida a la comunidad LGBTQ el fin de semana, constataron el miércoles defensores de derechos humanos y un periodista de la AFP.

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