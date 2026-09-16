La policía de Turquía puso en libertad a más de 100 manifestantes detenidos la víspera cuando protestaban contra una operación de represión dirigida a la comunidad LGBTQ el fin de semana, constataron el miércoles defensores de derechos humanos y un periodista de la AFP.

Estas 106 personas habían sido detenidas el martes frente a un tribunal de Estambul, donde activistas debían leer una declaración para denunciar las redadas masivas contra miembros de la comunidad LGBT.

La Asociación de Abogados Progresistas confirmó el miércoles por la noche la liberación y un corresponsal de la AFP presenció la mayoría de estas excarcelaciones.

Entre los liberados había dos periodistas, uno del diario de izquierda BirGün y otro del canal de televisión alemán ARD.

El domingo, la policía turca lanzó redadas contra bares gays, discotecas y domicilios de militantes y miembros de la comunidad LGBTQ, en virtud de órdenes contra 162 personas, nueve organizaciones y 13 empresas en 15 provincias en todo el país.

El ministro de Justicia turco, Akin Gürlek, dijo el domingo que estas operaciones se inscriben en el marco de la iniciativa “Década de la Familia” proclamada por el presidente Recep Tayyip Erdogan, para “proteger a nuestros niños, la institución familiar y el orden social”.

La tarde del miércoles, los tribunales de varias ciudades habían dictado prisión preventiva para 81 de los detenidos el domingo, según Kaos GL, un grupo de defensa de los derechos LGBT.

Otras 33 personas comparecieron ante el tribunal en Estambul el miércoles, y un juez ordenó el encarcelamiento de 20 de ellas, indicó la organización, mientras otras 13 quedaron en libertad condicional.

Al menos nueve de los encarcelados representaban a organizaciones LGBT.

Aunque las relaciones entre personas del mismo sexo son legales en Turquía, la hostilidad contra la comunidad LGBT sigue muy extendida incluso en las más altas esferas del gobierno.

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Decenas de personas que protestaban contra la represión de las personas LGBT en curso en Turquía fueron detenidas el martes 15 de septiembre en Estambul, constataron periodistas de AFP en el lugar. (AFP)

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