Turquía recomienda a EE.UU. no atacar a Irán y negociar para cerrar los conflictos

El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan. Foto: EFE/EPA/Sergey Dolzhenko

Por Agencia EFE

El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, ha recomendado a Estados Unidos que no ataque a Irán y que, por el contrario, recurra a la negociación para solucionar los conflictos entre los dos países, empezando por el del controvertido programa nuclear iraní.

