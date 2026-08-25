El parlamentario israelí de ultraderecha Tzvi Succot vandalizó este martes, golpeando con una maza, un monumento palestino de piedra en una población del norte de Cisjordania ocupada, mientras soldados de Israel le protegían, en una acción criticada por el Gobierno y el Ejército, que afirma que no tenía autorización.

Succot pertenece al partido Sionismo Religioso, una formación fundamentalista religiosa y nacionalista radical liderada por el ministro Bezalel Smotrich y que forma parte de la actual coalición de Gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

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En un video publicado por la prensa israelí y grabado desde una azotea cercana, se ve al parlamentario acompañado de otros tres hombres con vestimenta judía ortodoxa golpeando el monumento.

Junto a los hombres, que graban con sus móviles la acción, un vehículo militar con al menos dos soldados israelíes armados vigilan mientras Succot golpea el monumento, según se observa en el video.

🚨🇮🇱🇵🇸 WATCH: Far-right Israeli MP Zvi Sukkot SMASHED a Palestinian memorial near Nablus with a SLEDGEHAMMER as Israeli soldiers stood by...



Sukkot is a prominent West Bank settler from the Yitzhar settlement, known for his ultranationalist views.



A rundown of SOME of his past… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 25, 2026

La agencia oficial palestina de noticias, Wafa, informó de la agresión, afirmando que tuvo lugar en la aldea de Madama, cercana a la ciudad de Nablus.

El monumento es una losa conmemorativa a los “mártires” de la aldea, expresión usada en Cisjordania para hablar de los palestinos muertos a manos de las fuerzas israelíes.

Preguntado por EFE, el Ejército israelí reconoció haber facilitado una visita solicitada por Succot a varias zonas de Cisjordania ubicadas en su zona A (bajo supuesto control total palestino) y B (control civil palestino y militar israelí).

No obstante, “contrariamente a la coordinación acordada, los participantes actuaron de forma engañosa y manipuladora, sin autorización, apartándose por completo del marco aprobado, y comenzaron a demoler uno de los monumentos en Madama”, añadió el Ejército, que dijo haber detenido la actividad y escoltado al parlamentario fuera de la localidad.

El diario israelí Haaretz afirmó por su parte que se puso en contacto con Succot, quien reconoció su participación en el acto y defendió que se trata de un monumento que conmemora a militantes palestinos que mataron a decenas de israelíes.

El acto de este parlamentario suscitó la condena de la oposición israelí y la reacción del ministro de Exteriores, quien en sus redes afirmó que Succot “no es el soberano en los territorios de Judea y Samaria (el calificativo bíblico que se usa en Israel para hablar de Cisjordania)”, al tiempo que condenó que desafiara a las autoridades israelíes con su acción.

El principal rival de Netanyahu de cara a las elecciones de otoño, Gadi Eisenkot, afirmó que la conducta de Succot es “una vergüenza para quien pretende representar a un pueblo”, y criticó que el primer ministro permita a “anarquistas” como este parlamentario “hacer lo que les dé la gana”.

No es la primera vez que Succot, presidente de la Comisión de Educación del Parlamento israelí, vandaliza símbolos palestinos. El pasado julio, publicó en sus redes un vídeo en el que rompe una placa en árabe en un colegio de Jerusalén Este que lleva impresaba una bandera palestina.