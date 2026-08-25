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Resumen

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El parlamentario israelí de de extrema derecha Tzvi Succot vandalizó un monumento palestino de piedra en una población del norte de Cisjordania ocupada. (Oficina del diputado Succot / Redes sociales).
El parlamentario israelí de de extrema derecha Tzvi Succot vandalizó un monumento palestino de piedra en una población del norte de Cisjordania ocupada. (Oficina del diputado Succot / Redes sociales).
Por Agencia EFE

El parlamentario israelí de ultraderecha Tzvi Succot vandalizó este martes, golpeando con una maza, un monumento palestino de piedra en una población del norte de Cisjordania ocupada, mientras soldados de Israel le protegían, en una acción criticada por el Gobierno y el Ejército, que afirma que no tenía autorización.

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