Un atacante ha muerto y dos han resultado heridos durante un tiroteo ante el edificio que alberga el consulado de Israel en Estambul, según informó el Gobierno turco, mientras que los medios hablan también de dos policías heridos.

“Eran tres atacantes. Uno ha muerto y dos han quedado heridos y detenidos”, dijo el gobernador de Estambul, Davut Gül, que señaló que iban provistos de armas largas.

El gobernador confirmó también que dos policías han resultado heridos de forma leve.

El suceso tuvo lugar poco antes de las 12.40 (09.40 GMT) en el distrito céntrico de Levent ante el edificio en cuyo séptimo piso se halla la oficina diplomática israelí, que desde hace dos años y medio está “sin actividad”, según confirmó Gül.

Israel había retirado todo su personal diplomático de Turquía por motivos de seguridad a finales de octubre de 2023, después de que el Gobierno turco criticara duramente su ofensiva en Gaza.

Los tres atacantes llegaron en un coche de alquiler desde Izmit, una ciudad situada a unos 80 kilómetros de Estambul, informó el ministro del Interior de Turquía, Mustafa Çiftçi, en un mensaje en la red social X.

Agentes forenses de la policía inspeccionan una escena cerca del Consulado de Israel en Estambul el 7 de abril de 2026, tras un tiroteo entre hombres armados y la policía. Foto: Yasin AKGUL / AFP

El ministro informó que se ha identificado a los atacantes y que uno de ellos tenía relación con una organización religiosa radical.

“Dos eran hermanos y uno tenía antecedentes por drogas”, escribió el ministro.

Según la cadena turca NTV, esa organización sería parte de la red del grupo islamista Estado Islámico (EI o Daesh) en Turquía.

Según reconstruye la prensa, los tres atacantes, armados con fusiles de asalto, intentaron entrar en el edificio e iniciaron un tiroteo cuando vigilantes de seguridad y policías, de servicio ante la entrada del edificio, les dieron el alto.

El Gobierno turco ha abierto una investigación judicial para esclarecer los motivos del ataque.

En Turquía hay frecuentes manifestaciones contra la política de Israel en Gaza y Cisjordania y contra su papel en la guerra con Irán. Al mismo tiempo, la policía mantiene elevadas medidas de seguridad tanto alrededor de locales diplomáticos israelíes como de centros religiosos o culturales de la comunidad judía de Turquía.

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