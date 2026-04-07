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Agentes de policía se congregan frente al consulado israelí en Estambul el 7 de abril de 2026, tras un tiroteo entre hombres armados y la policía. Foto: Yasin AKGUL / AFP
Agentes de policía se congregan frente al consulado israelí en Estambul el 7 de abril de 2026, tras un tiroteo entre hombres armados y la policía. Foto: Yasin AKGUL / AFP
Por Agencia EFE

Un atacante ha muerto y dos han resultado heridos durante un tiroteo ante el edificio que alberga el consulado de Israel en Estambul, según informó el Gobierno turco, mientras que los medios hablan también de dos policías heridos.

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