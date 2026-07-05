00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Soldados israelíes en la ciudad cisjordana de Hebrón, en una imagen de archivo. Foto: EFE/ABED AL HASHLAMOUN
Soldados israelíes en la ciudad cisjordana de Hebrón, en una imagen de archivo. Foto: EFE/ABED AL HASHLAMOUN
Por Agencia EFE

Un bebé palestino de cuatro meses murió este domingo tras no poder ser trasladado a tiempo a un hospital debido a la presencia de un puesto de control militar israelí en la entrada de la localidad de Deir Amar, cerca de Ramala (Cisjordania ocupada), según informó la agencia oficial palestina Wafa.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.