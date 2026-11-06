Resumen

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Buques transitan por el estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán, el 10 de agosto de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
Buques transitan por el estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán, el 10 de agosto de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

Un buque cisterna sufrió el jueves una explosión mientras salía del estrecho de Ormuz frente a la costa de Omán, informó este viernes la entidad de la Marina británica Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO, en inglés).

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