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Captura de un video de retransmisión en directo de los propios barcos de la Flotilla Global Sumud que se encuentran rumbo a la Franja de Gaza, donde se observa cómo los militares abordan uno de los buques. (Flotilla Global Sumud / EFE)
Captura de un video de retransmisión en directo de los propios barcos de la Flotilla Global Sumud que se encuentran rumbo a la Franja de Gaza, donde se observa cómo los militares abordan uno de los buques. (Flotilla Global Sumud / EFE)
Por Agencia EFE

El diputado italiano del Movimiento Cinco Estrellas (M5S) Dario Carotenuto y el periodista del diario Il Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, que llegaron hoy a Roma tras haber sido detenidos junto a más de 400 activistas de la Flotilla Global Sumud, denunciaron el trato brutal por parte de Israel.

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