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Fuerzas de seguridad israelíes se congregan en una gasolinera tras un presunto ataque armado cerca de la localidad de Kokhav Yair, en el centro de Israel, cerca de la Cisjordania ocupada, el 7 de junio de 2026. Foto: Jack GUEZ / AFP
Fuerzas de seguridad israelíes se congregan en una gasolinera tras un presunto ataque armado cerca de la localidad de Kokhav Yair, en el centro de Israel, cerca de la Cisjordania ocupada, el 7 de junio de 2026. Foto: Jack GUEZ / AFP
/ JACK GUEZ
Por Agencia EFE

Un hombre de 35 años murió y cinco personas más resultaron heridas -dos de gravedad- en un ataque múltiple con arma de fuego perpetrado este domingo en tres puntos del centro de Israel por un hombre, que fue abatido por la Policía israelí.

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