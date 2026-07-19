Una planta desalinizadora y de energía de Kuwait fue incendiada este domingo por segundo día consecutivo tras los renovados ataques de represalia de Irán contra el pequeño país del golfo Pérsico, que ha sido el más azotado de la región desde la reanudación de las hostilidades en Oriente Medio.

El Ministerio de Electricidad, Agua y Energías Renovables de Kuwait denunció en un comunicado que estos ataques provocaron “un incendio en algunas de las instalaciones” de esta planta, en un momento en el que los ataques iraníes están apuntando a la infraestructura energética del país.

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“Esto afectó a un gran número de unidades generadoras de electricidad, lo que obligó a activar los planes de emergencia y a dar una respuesta inmediata para mitigar su impacto y mantener la estabilidad de la red eléctrica”, añadió el departamento, que en los últimos días ha pedido a los residentes que minimicen el consumo.

Según la nota, los equipos del Cuerpo de Bomberos respondieron “de inmediato” y están trabajando para controlar y extinguir el fuego, al tiempo que los equipos del ministerio han comenzado a aplicar medidas técnicas para evaluar los daños y restablecer el servicio de las unidades afectadas “lo antes posible”.

Este es el tercer ataque en tres días consecutivos contra la infraestructura energética de Kuwait, un pequeño país del golfo Pérsico que depende por completo de las importaciones de agua potable y usa sus plantas desalinizadoras para el suministro de las casas de los residentes.

Una mujer pasa junto a un mural antiestadounidense cerca de la antigua embajada de EE. UU. en Teherán, Irán. Irán y EE. UU. intercambiaron disparos después de que el presidente estadounidense Trump declarara que el alto el fuego había terminado. Foto: EFE/ABEDIN TAHERKENAREH

El Ejército iraní afirmó este domingo haber atacado de nuevo diferentes puntos militares con presencia estadounidense en Kuwait, mientras que el Ejército del país árabe anunció que estaba respondiendo a “misiles y drones” lanzados por Teherán.

Según el centro de investigación Gulf Research Center, los países del golfo Pérsico y Jordania han sido objetivo de más de 7.200 ataques con misiles y drones desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

Además, desde la nueva escalada de la semana pasada tras la ruptura del alto el fuego se han registrado al menos 450 ataques contra estos países, pero el más castigado ha sido Kuwait, donde se han contabilizado más de 100.