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Resumen

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Irán lanzó un ataque contra una planta de energía y desalinización en Kuwait. Foto: actualidad.radio/Instagram
Irán lanzó un ataque contra una planta de energía y desalinización en Kuwait. Foto: actualidad.radio/Instagram
Por Agencia EFE

Una planta desalinizadora y de energía de Kuwait fue incendiada este domingo por segundo día consecutivo tras los renovados ataques de represalia de Irán contra el pequeño país del golfo Pérsico, que ha sido el más azotado de la región desde la reanudación de las hostilidades en Oriente Medio.

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