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Resumen

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, gesticula mientras se dirige a sus seguidores durante un acto electoral del partido Likud en Jerusalén, el 28 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, gesticula mientras se dirige a sus seguidores durante un acto electoral del partido Likud en Jerusalén, el 28 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN
Por Agencia EFE

El presidente del partido árabe Balad, Sami Abu Shehadeh, acusó este jueves al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de construir una narrativa para rechazar los resultados electorales, después de que el Likud denunciara supuestas irregularidades relacionadas con la participación árabe en los comicios.

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