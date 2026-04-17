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Fotografía tomada de la cuenta oficial en X del Comando Central de Estados Unidos @CENTCOM donde se muestra el buque USS Abraham Lincoln (CVN 72) transitando por el mar Arábigo. Foto: EFE/ @CENTCOM
Fotografía tomada de la cuenta oficial en X del Comando Central de Estados Unidos @CENTCOM donde se muestra el buque USS Abraham Lincoln (CVN 72) transitando por el mar Arábigo. Foto: EFE/ @CENTCOM
Por Agencia EFE

Un petrolero de bandera hongkonesa cruzó este jueves el estrecho de Ormuz pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que bloquearía esa vía marítima clave, aunque en las últimas horas Washington aseguró que solo desviaría los barcos que salen de o se dirigen a Irán.

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