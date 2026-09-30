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Resumen

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Yasmin Abukasis, de Israel, cuya hija Miryam viajaba en el avión de FlyDubai, habla con los medios en el aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, el 30 de septiembre de 2026. (Foto de Jack GUEZ / AFP).
Yasmin Abukasis, de Israel, cuya hija Miryam viajaba en el avión de FlyDubai, habla con los medios en el aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, el 30 de septiembre de 2026. (Foto de Jack GUEZ / AFP).
/ JACK GUEZ
Por Agencia AFP

El vuelo de la aerolínea FlyDubai con rumbo a Tel Aviv tuvo que aterrizar de emergencia en Arabia Saudita después de que uno de los pilotos “intentara matar al otro con un cuchillo”, afirmó a la AFP la madre de una pasajera israelí.

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