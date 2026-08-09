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Resumen

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Una aeronave militar estadounidense se ha estrellado cerca del aeródromo de Chabelley, en Yibuti. Foto: @realidad_int/ X
Una aeronave militar estadounidense se ha estrellado cerca del aeródromo de Chabelley, en Yibuti. Foto: @realidad_int/ X
Por Agencia EFE

Una aeronave militar de Estados Unidos sufrió un incidente este domingo en las proximidades del aeródromo de Chabelley, en el centro-este de Yibuti, sin que se hayan registrado víctimas ni daños materiales, informó la Embajada estadounidense en la nación africana.