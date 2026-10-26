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Resumen

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Soldados de las FDI y agentes de la Policía de Fronteras de Israel inician operaciones ofensivas en la zona de Hebrón. (Foto:EFE/ FDI )
Soldados de las FDI y agentes de la Policía de Fronteras de Israel inician operaciones ofensivas en la zona de Hebrón. (Foto:EFE/ FDI )
Por Agencia AFP

Una comisión internacional de investigación mandatada por la ONU acusó el lunes a Israel de cometer el crimen de “exterminio” contra los palestinos en Cisjordania y mantuvo sus acusaciones de “genocidio” en Gaza.

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