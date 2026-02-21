Una guerra es más probable que un acuerdo entre Irán y EEUU, alertan analistas

Escuchar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al líder supremo de Irán, Alí Jamenei. (Fotos: EFE)
Por Agencia EFE

La posibilidad de una guerra entre Irán y Estados Unidos es más alta que alcanzar un acuerdo en las negociaciones nucleares, alertan analistas debido a lo que consideran “error de cálculo” de la República Islámica al no hacer “concesiones sin precedentes” en las conversaciones y “sobreestimar su fuerza”.

