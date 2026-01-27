USS Abraham Lincoln: cómo es el portaaviones con el que Trump amenaza a Irán y en qué operaciones ha participado

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) anunció el emplazamiento del portaaviones USS Abraham Lincoln, junto a su grupo de combate, en el Medio Oriente este lunes 26 en medio de las tensiones entre la potencia norteamericana e Irán, que ordenó en días recientes una ola de represión violenta contra protestas antigubernamentales.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había amenazado previamente con el envío de una “enorme flota” hacia la volátil región si el gobierno del país persa continuaba atacando a los manifestantes.

El 5 de mayo, Estados Unidos anunció el despliegue en el Golfo del portaaviones "Abraham Lincoln" y de bombarderos B-52, citando una "amenaza" de Irán, que, según afirma, ha "cargado misiles en barcos tradicionales". (EFE).

Desde el Centcom han señalado que la presencia de las embarcaciones en Medio Oriente busca garantizar la “estabilidad regional” y que la tripulación del Abraham Lincoln se encontraba realizando “mantenimientos rutinarios” mientras navegaba por el Océano Índico. Por ahora se desconoce cuántas unidades en total se han desplegado sobre la región.

La información generó el rechazo de Teherán y fuentes del régimen teocrático declararon a los medios locales que un potencial ataque rápido y focalizado de Estados Unidos sería consecuencia de “estimaciones incorrectas” de la “capacidad” de respuesta militar de la milicia persa.

La presencia disuasoria de los navíos estadounidenses en Medio Oriente recuerda el anterior despliegue de otro portaaviones, el USS Gerald R. Ford, en el mar Caribe antes de la captura de Nicolás Maduro tras un contexto previo de amenazas de intervención militar por parte de Donald Trump.

Fortaleza en medio del mar

El USS Abraham Lincoln (CVN-72) es la quinta embarcación de la clase Nimitz, la anterior generación de portaaviones de la Armada estadounidense, conformada además por otros nueve navíos.

Su construcción estuvo a cargo de Newport News Shipbuilding, el único proveedor de portaaviones de Estados Unidos. Los trabajos empezaron en noviembre de 1984, pero no sería hasta fines de 1989 que el barco iniciaría su servicio activo.

El portaaviones USS Abraham Lincoln tiene un servicio programado de 50 años. (Foto de Stephanie Contreras / US NAVY / AFP) / STEPHANIE CONTRERAS

La embarcación tuvo un costo de 2.240 millones de dólares. El gasto operativo anual del buque puede llegar a los 300 millones de dólares.

El Abraham Lincoln es un portaaviones de propulsión nuclear y cuenta con dos reactores que le otorgan una autonomía de entre 20 y 25 años, teniendo una vida útil programada de aproximadamente 50 años.

El buque, apodado ‘Abe’ por los estadounidenses, tiene una eslora de 332,8 metros y una manga de 76,8 metros, siendo capaz de alcanzar velocidades superiores a los 30 nudos.

La capacidad de transportar una enorme cantidad de unidades aéreas, sumada a la presencia de complejos sistemas de respuesta es lo que hace de este tipo de embarcaciones una fuerza formidable en el mar.

El USS Lincoln es capaz de cargar unas 90 aeronaves y entre estas se incluyen los cazas F/A-18E/F Super Hornet y los avanzados F-35C Lightning II. También lleva los aviones de guerra electrónica EA-18G Growlerb, los E-2D Advanced Hawkeye destinados a la alerta temprana y helicópteros MH-60R/S Seahawk.

Un Super Hornet F / A-18E en la cubierta del portaaviones USS Abraham Lincoln. (AP).

Como complemento, el portaaviones Lincoln tiene varios sistemas de defensa como los misiles RIM-7 Sea Sparrow, destinados a la defensa antiaérea, y los RIM-116 RAM de corto alcance. A lo anterior se añaden sistemas de cañones automáticos Phalanx CIWS para derribar misiles o drones, junto a sistemas SLQ-32 diseñados para la detección y análisis de amenazas como misiles antibuque.

Las dimensiones de la embarcación y la gran cantidad de elementos de los que dispone hacen que requiera una tripulación copiosa, que puede llegar a ser de 5.600 personas, repartiéndose entre 3.200 marinos y 2.400 efectivos relacionados a la división aérea.

Al poder de fuego del USS Abraham Lincoln se debe añadir el de su grupo de ataque, que siempre lo acompaña y en el que se encuentran destructores como el USS Frank E. Petersen y el USS Spruance, que cuentan con misiles de crucero BGM-109 Tomahawk.

A lo largo de su prolongado tiempo de servicio el portaaviones se ha ido modernizando, pero su proceso de actualización más importante se produjo entre los años 2013 y 2017. Por ese entonces, el navío ya había cumplido su periodo inicial de autonomía de 25 años y se buscaba que pudiera completar las cinco décadas de servicio que se le han asignado.

El USS Abraham Lincoln es parte de la penúltima generación de portaaviones de Estados Unidos. (EFE).

Los dos reactores nucleares Westinghouse A4W del barco fueron reabastecidos, con lo que podrá operar sin pausa hasta el 2040. Fue durante este periodo que también se adaptó su infraestructura para que pueda alojar a los modernos F-35C Lightning II, lo que requirió nuevos sistemas de lanzamiento y unidades de procesamiento de datos.

Durante estos años también se renovaron sus radares, sistemas de guerra electrónica y de defensa antimisiles. Según el Instituto Naval de Estados Unidos, actualizar el portaaviones supuso un desembolso estimado en 4.000 millones de dólares.

Amplio radio de acción

La primera actividad de gran relevancia en la que estuvo involucrado el USS Abraham Lincoln fue la “Operación Vigilia Ardiente” de 1991, que tuvo lugar tras la erupción del Monte Pinatubo en Filipinas, la más grande de su tipo durante el siglo XX. El portaaviones y otros 23 barcos lograron evacuar a 45.000 personas en riesgo por el estallido volcánico.

La gigantesca unidad naval también fue parte de la Fuerza de Tareas Unificada de la ONU y Estados Unidos en Somalia entre 1992 y 1993, brindando asistencia logística. Asimismo, el portaaviones brindó ayuda a los damnificados del devastador tsunami que azotó el sudeste asiático a fines del 2004.

La embarcación tiene complejos sistemas de misiles y de defensa. (Foto: AP).

Dentro de un ámbito más estrictamente militar, el buque ha sido parte importante de la presencia estadounidense en Medio Oriente desde la Guerra del Golfo. Entre 1992 y 2003 patrulló las aguas cercanas a la pequeña franja costera de Irak como parte de la “Operación Vigilancia del Sur” para monitorear la actividad del régimen de Sadam Hussein.

La Guerra de Irak fue el marco de amplias operaciones del portaaviones Lincoln, pues fue uno de los primeros barcos en atacar el territorio iraquí, habiendo realizado más de 16.500 misiones y llevando a cabo amplias labores de abastecimiento.

En mayo del 2003 fue escenario del criticado discurso “Misión Cumplida” de George W. Bush, en el que el por entones presidente estadounidense aseguraba que la mayor parte de la intervención estadounidense en Irak había finalizado a tan solo seis semanas de haber lanzado la incursión militar sobre el país de Medio Oriente.

De forma paralela, fue el USS Lincoln una unidad activa durante la “Operación Libertad Duradera” en Afganistán y la lucha estadounidense contra el terrorismo, atacando centros de operación de Al-Qaeda y los talibanes alrededor del Mar Arábigo.