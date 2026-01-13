Venezuela libera al preso argentino-israelí Jacob Harari, que ya está en Israel

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó este martes la liberación ayer por parte de autoridades venezolanas del preso argentino-israelí Jacob Harari, privado de libertad por el Gobierno de Nicolás Maduro “durante más de un año junto a otros rehenes occidentales”.

“El primer ministro felicitó a la familia Harari y les deseó buena salud, una pronta recuperación y el regreso a la normalidad tras la pesadilla que vivieron”, aseguraron hoy desde la oficina de Netanyahu en un comunicado.

Desde el pasado jueves, más de cincuenta presos políticos han sido excarcelados en Venezuela, según organizaciones no gubernamentales y de oposición, mientras que el Gobierno asegura que 116 personas fueron liberadas.

Harari (72 años), que ya ha aterrizado en Tel Aviv tras hacer escala en Roma y recibir acompañamiento de la embajada israelí en Italia, conversó con Netanyahu junto a sus dos hijas.

El ciudadano argentino-israelí estuvo recluido “en condiciones extremadamente duras, sin el debido proceso legal ni acceso a tratamiento médico, junto con presos locales y extranjeros”, indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel en otro comunicado.

Su liberación se produce como parte de medidas de excarcelación del Ejecutivo venezolano, a cargo de Delcy Rodríguez actualmente, tras presiones de la Administración Trump, que hace 10 días capturó al expresidente Maduro en Caracas en una sofisticada operación militar.

El gabinete de Netanyahu detalló en su nota que el primer ministro “expresó su agradecimiento” al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Mossad por su trabajo, y “quiso agradecer a los gobiernos de Estados Unidos, Alemania, Austria y Italia por la ayuda que brindaron a Israel en el proceso de regreso de Jacob a su tierra natal”.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro; y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. (Fotos de ZURIMAR CAMPOS/Presidencia de Venezuela / EMMANUEL DUNAND / AFP)

Durante todo su período de detención, el Departamento para Israelíes en Situación de Emergencia en el Extranjero acompañó y gestionó su caso, y mantuvo contacto continuo con su familia, según el ministerio de Exteriores israelí, del que depende la citada dependencia.

Dada la inexistencia de relaciones diplomáticas entre Venezuela e Israel, el Ministerio de Exteriores, a través de la Embajada de Israel en Colombia, colaboró con embajadas y agentes diplomáticos extranjeros en varios países para “facilitar las visitas a la prisión, mantener el contacto con Harari y brindarle asistencia durante su encarcelamiento”, explicó dicho departamento.

Y añadieron: “Entre otras medidas, se le enviaron fotografías de su nieto a través de estos canales diplomáticos para preservar la conexión humana y brindarle apoyo moral”.

Familiares de presos políticos en Venezuela aún no liberados siguen reuniéndose cada noche a las afueras de cárceles como la de El Rodeo I, en una zona cercana a Caracas, como parte del proceso de liberación de un “número importante” de personas anunciado el pasado jueves por las autoridades.

La ONG Foro Penal, que hasta este domingo computaba poco más de 800 presos políticos, confirmó hasta las 21:15 horas del lunes (01:15 GMT del martes) la excarcelación de 56 personas, mientras que la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), registró hasta las 21:10 hora local (01:10 GMT del martes) un total de 73.

El Ministerio venezolano para el Servicio Penitenciario informó este lunes de “116 nuevas excarcelaciones”, pero no dio detalles en el comunicado, donde señaló que estas medidas “han beneficiado a personas privadas de libertad por hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la nación”.