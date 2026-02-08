Cazas israelíes escoltan vuelo tras descubrir pasajero la palabra “terrorista” en su móvil

Seguir en
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Cazas de Israel escoltaron este domingo un vuelo comercial de Wizz Air que despegó de Londres y que iba dirección a Tel Aviv cuando una familia de judíos ortodoxos avisaron a la tripulación que había descubierto que la red de su móvil tenía el nombre de “terrorista” escrita en árabe, según el periódico israelí Ynet.
TE PUEDE INTERESAR
- El dalái lama niega cualquier vínculo con Epstein tras aparecer en más de 100 registros
- Estudiantes inmigrantes en Minneapolis recurren a clases virtuales por temor a ser deportados
- El mundo sin frenos nucleares: qué cambia tras el fin del último acuerdo entre EE.UU. y Rusia
- Alex Saab: Todo lo que se sabe del empresario cercano a Maduro y las versiones de su captura en Venezuela
- Irán descarta renunciar al enriquecimiento de uranio incluso en caso de “guerra” con Estados Unidos