Cazas israelíes escoltan vuelo tras descubrir pasajero la palabra “terrorista” en su móvil

Cazas de Israel escoltaron este domingo un vuelo comercial de Wizz Air que despegó de Londres y que iba dirección a Tel Aviv cuando una familia de judíos ortodoxos avisaron a la tripulación que había descubierto que la red de su móvil tenía el nombre de “terrorista” escrita en árabe, según el periódico israelí Ynet.

Tras el aviso, el personal de la tripulación notificó a las autoridades israelíes de seguridad, que desplegaron los aviones de combate para escoltar el vuelo y supervisar su aterrizaje en el aeropuerto de Ben Gurión de Tel Aviv.

Tras el aterrizaje, que se llevó a cabo sin incidentes, todos los pasajeros fueron sometidos a un control de seguridad.

Un portavoz de la Autoridad Aeroportuaria de Israel indicó al periódico The Times of Israel que “debido a la conducta sospechosa en la aeronave, las fuerzas de seguridad actuaron de acuerdo con los procedimientos para este tipo de casos” y que el “incidente ha concluido”.

“La aeronave aterrizó y se determinó que no hubo ningún incidente real”, concluyó.

Según señala Ynet, una primera investigación apunta a que el hijo de una familia de judíos ortodoxos a bordo del vuelo había estado jugando con su teléfono cambiando el nombre de la red a “terrorista” en árabe, lo que desató el temor.

