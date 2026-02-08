Cazas israelíes escoltan vuelo tras descubrir pasajero la palabra “terrorista” en su móvil

Escuchar
Un avión de Wizz Air aterriza en el aeropuerto de Gatwick, al sur de Londres, el 10 de junio de 2022. (Ben Stansall / AFP)
/ BEN STANSALL
Por Agencia EFE

Cazas de Israel escoltaron este domingo un vuelo comercial de Wizz Air que despegó de Londres y que iba dirección a Tel Aviv cuando una familia de judíos ortodoxos avisaron a la tripulación que había descubierto que la red de su móvil tenía el nombre de “terrorista” escrita en árabe, según el periódico israelí Ynet.

