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Resumen

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Fuerzas del gobierno yemení respaldadas por Arabia Saudita viajan en la parte trasera de un camión militar en el frente de Jabal Han, al oeste de la ciudad de Taiz, tras intensos combates ocurridos horas antes, cuando los hutíes de Yemen intentaron, según informes, tomar el control de la ruta principal entre la ciudad interior de Taiz y la ciudad costera de Adén, el 3 de octubre de 2026. Foto: AHMAD AL-BASHA / AFP
Fuerzas del gobierno yemení respaldadas por Arabia Saudita viajan en la parte trasera de un camión militar en el frente de Jabal Han, al oeste de la ciudad de Taiz, tras intensos combates ocurridos horas antes, cuando los hutíes de Yemen intentaron, según informes, tomar el control de la ruta principal entre la ciudad interior de Taiz y la ciudad costera de Adén, el 3 de octubre de 2026. Foto: AHMAD AL-BASHA / AFP
/ AHMAD AL-BASHA
Por Agencia AFP

El gobierno de Yemen anunció este domingo el lanzamiento de una nueva operación militar para recuperar todos los territorios que están en manos de los hutíes, aliados de Irán, tras los últimos avances de los combatientes de este grupo.

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