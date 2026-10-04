El gobierno de Yemen anunció este domingo el lanzamiento de una nueva operación militar para recuperar todos los territorios que están en manos de los hutíes, aliados de Irán, tras los últimos avances de los combatientes de este grupo.

Los hutíes rodearon este domingo la localidad de Taiz y cortaron la ruta que la conecta con Adén, la ciudad donde está la sede del gobierno reconocido por la comunidad internacional, informaron cuatro fuentes de seguridad.

El jefe del Consejo Presidencial yemení, Rashad al Alimi, respondió anunciando el lanzamiento de una nueva operación militar para tomar todo el territorio que está en manos de los hutíes.

“Hoy anuncio el inicio de las operaciones militares destinadas a recuperar los territorios de la República que aún quedan por recuperar y a extender la autoridad del Estado y de sus instituciones a todo el territorio nacional”, declaró Al Alimi, después de que, tras años de guerra civil, los hutíes pasaran a controlar grandes extensiones del país, incluida la capital, Saná.

Después de años de tregua, la guerra en Oriente Medio desestabilizó Yemen y en julio se reanudaron los combates entre los hutíes y las tropas del gobierno, apoyadas por Arabia Saudita.

Tras la reactivación del conflicto en Yemen, que está en guerra civil desde 2014, los hutíes lanzaron una ofensiva relámpago en septiembre y avanzaron hacia una zona estratégica de la costa del estrecho de Bab el Mandeb, que antes estaba controlada por las fuerzas del gobierno.

Partidarios del movimiento de los hutíes esgrimen sus armas durante una manifestación en solidaridad con Irán y el Líbano celebrada en Saná el 10 de abril de 2026. (Foto: AFP) / MOHAMMED HUWAIS

A pesar del respaldo de los sauditas, que intervienen en el conflicto desde 2015, las fuerzas gubernamentales de Yemen no han podido repeler los últimos avances de los hutíes.

Varias fuentes de seguridad informaron a la AFP que los hutíes lograron rodear Taiz este domingo y cortaron la principal ruta de abastecimiento hacia la ciudad.

Taiz sigue bajo el control de las fuerzas gubernamentales, pero lleva mucho tiempo sitiada desde el norte, el este y el oeste por los hutíes y es uno de los principales frentes del conflicto.

Esta ciudad queda a medio camino entre la capital, Saná, tomada por los hutíes, y la sede del gobierno reconocido internacionalmente, el puerto de Adén.

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