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El aeropuerto internacional de Saná, capital del Yemen controlada por los rebeldes chiíes hutíes, fue bombardeado este lunes. En la imagen, un soldado hutí junto a la torre de control. Foto: EFE/ Yahya Arhab
El aeropuerto internacional de Saná, capital del Yemen controlada por los rebeldes chiíes hutíes, fue bombardeado este lunes. En la imagen, un soldado hutí junto a la torre de control. Foto: EFE/ Yahya Arhab
Por Agencia EFE

El aeropuerto internacional de Saná, capital del Yemen controlada por los rebeldes chiíes hutíes, fue bombardeado este lunes antes de la llegada de un vuelo con una delegación de los insurgentes procedente de Irán, en un día en el que el Ejército yemení avisó de que iba a responder ante esta “violación de la soberanía”.

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