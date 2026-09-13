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Resumen

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Combatientes leales a las autoridades hutíes marchan durante una concentración para reclutar nuevos combatientes en Saná, Yemen, el 10 de septiembre de 2026. (Foto de Mohammed HUWAIS / AFP).
Combatientes leales a las autoridades hutíes marchan durante una concentración para reclutar nuevos combatientes en Saná, Yemen, el 10 de septiembre de 2026. (Foto de Mohammed HUWAIS / AFP).
/ MOHAMMED HUWAIS
Por Agencia EFE

El gobernador del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen para la provincia petrolera de Marib, Sultán al Arada, reconoció este domingo que la derrota de las fuerzas progubernamentales en la costa meridional del mar Rojo frente a los rebeldes hutíes fue “profundamente dolorosa”.

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