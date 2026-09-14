icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Esta imagen satelital, distribuida por Vantor, muestra una estación de bombeo ubicada en la ruta del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita (Petroline), el 13 de septiembre de 2026, tras un ataque de los hutíes. (Imagen satelital ©2026 Vantor / AFP).
Esta imagen satelital, distribuida por Vantor, muestra una estación de bombeo ubicada en la ruta del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita (Petroline), el 13 de septiembre de 2026, tras un ataque de los hutíes. (Imagen satelital ©2026 Vantor / AFP).
/ -
Por Agencia EFE

Los rebeldes chiitas hutíes del Yemen aseguraron este lunes haber atacado “con decenas de misiles y drones” una base aérea ubicada en el sur de Arabia Saudita, con “impacto preciso y directo”, en medio de la ofensiva con que los insurgentes yemeníes se han hecho con toda la costa occidental del país del sur de la península Arábiga.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.