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Los rebeldes hutíes siguen movilizando personal militar en Yemen (Foto: EFE)
Los rebeldes hutíes siguen movilizando personal militar en Yemen (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

Los rebeldes chiíes hutíes del Yemen tomaron este jueves el control del estratégico puerto de Moca, en el mar Rojo, pocas horas después de haber completado la toma de toda la importante provincia de Al Hudeida, con lo que consolidan su presencia cerca del estrecho de Bab el Mandeb, clave para el comercio mundial, según dijeron a EFE fuentes militares.

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