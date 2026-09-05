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Resumen

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Fuerzas leales al gobierno yemení respaldado por Arabia Saudita viajan en una camioneta en el distrito de Hays, al sur de Hodeidah, el 5 de septiembre de 2026. (Khaled ZIAD / AFP)
Fuerzas leales al gobierno yemení respaldado por Arabia Saudita viajan en una camioneta en el distrito de Hays, al sur de Hodeidah, el 5 de septiembre de 2026. (Khaled ZIAD / AFP)
/ KHALED ZIAD
Por Agencia AFP

Enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales de Yemen apoyadas por Arabia Saudita y los rebeldes hutíes proiraníes causaron más de 60 muertos este sábado, afirmaron fuentes médicas y militares a la AFP.

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