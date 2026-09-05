Enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales de Yemen apoyadas por Arabia Saudita y los rebeldes hutíes proiraníes causaron más de 60 muertos este sábado, afirmaron fuentes médicas y militares a la AFP.

Los combates en el suroeste de Yemen por el control del acceso al mar Rojo se reanudaron después de un viernes sangriento, con más de 129 muertos.

El alto el fuego entre las partes pactado en 2022 se rompió en julio, cuando Yemen se sumó a la guerra regional desencadenada por la ofensiva estadounidense-israelí lanzada en febrero contra Irán.

Según tres fuentes militares yemeníes, 26 soldados gubernamentales murieron tras horas de combates en el suroeste del país.

Fuentes médicas y militares hutíes dieron cuenta de 31 combatientes rebeldes muertos.

Una fuente médica en la ciudad de Taiz, controlada por el gobierno, afirmó que un ataque con misiles ha matado a seis civiles que viajaban a bordo de un autobús y herido a otros siete.

Una fuente gubernamental atribuyó este ataque a los hutíes.

El autobús circulaba por una carretera que une Taiz y Adén, donde se refugió el gobierno reconocido por la comunidad internacional después de que los insurgentes tomaran la capital, Saná.

Las “próximas horas serán decisivas”, afirmó un mando militar en Taiz, después de que los rebeldes conquistaran posiciones cercanas a la ciudad la víspera.

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Añadió que llegan refuerzos de Adén para replicar a la ofensiva de los hutíes, que busca cortar el acceso a la ciudad portuaria de Moca y avanzar hacia las zonas que bordean el estrecho de Bab el Mandeb.

Con el cierre del estratégico estrecho de Ormuz por parte de Irán, Bab el Mandeb ha ganado importancia para el tránsito del petróleo saudí.

Un mando militar informó a la AFP el sábado que los ataques aéreos llevados a cabo por Arabia Saudita han apuntado a posiciones recientemente tomadas por los hutíes en Taiz.

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Los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron el sábado 30 de agosto la muerte de su “primer ministro” y la de varios miembros de su gabinete en los bombardeos efectuados el jueves por Israel contra la capital, Saná. (AFP)

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