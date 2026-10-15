Dos escoltas del primer ministro del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, Shaya al Zindani, murieron este jueves en un ataque con misiles lanzado por los rebeldes hutíes contra el Palacio Presidencial de Aden, la sede del Ejecutivo después de que los insurgentes tomaran la capital, Saná, en 2014.

El Ministerio de Información yemení dijo en un comunicado que Al Zindani y los miembros del Gobierno “se encuentran a salvo” tras el ataque contra el palacio de la ciudad costera meridional de Aden, que fue perpetrado “con varios misiles” lanzados por los hutíes, mientras que lamentó la muerte “de dos guardaespaldas” del primer ministro.

Fuentes gubernamentales consultadas por EFE confirmaron bajo condición de anonimato que el jefe del Ejecutivo yemení y varios de sus ministros se encontraban en el palacio en el momento del impacto, mientras que un informante militar afirmó que el ataque consistió en el lanzamiento de al menos cuatro misiles balísticos.

Asimismo, indicaron que el jefe del Consejo de Liderazgo Presidencial del Yemen, Rashad al Alimi, y otros miembros del máximo órgano de gobierno del país árabe se encontraban en la capital de Arabia Saudí, Riad, y en otros puntos del territorio yemení.

Hasta el momento se desconoce el alcance de los daños en el complejo del Palacio Presidencial, ubicado en el distrito de Maasheeq de Aden.

Por su parte, el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, confirmó en un comunicado que los insurgentes atacaron el complejo, pero especificó que la acción fue dirigida contra “el cuartel general de operaciones militares del enemigo saudí en Aden”, en referencia a la coalición militar liderada por Riad que interviene en el Yemen desde 2015.

En la nota, el vocero reiteró los objetivos del grupo: “Atacar las concentraciones de tropas saudíes dondequiera que se encuentren y considerar cualquier presencia militar del enemigo saudí como un objetivo legítimo para nuestras fuerzas, independientemente de su ubicación”.

Se trata de la primera vez que los hutíes atacan el Palacio Presidencial de Aden con misiles balísticos desde el estallido de esta nueva fase de la guerra del Yemen a principios de septiembre.

El complejo está compuesto por varios edificios y villas con vistas al golfo de Aden, y es uno de los monumentos políticos e históricos más destacados de la ciudad, ahora amenazada por los hutíes en su campaña para hacerse con el control de las zonas costeras del Yemen que están en manos de las fuerzas progubernamentales.

El Ejército yemení, por su parte, mantiene una contraofensiva que cuenta con la cobertura aérea de Arabia Saudí, país que a su vez es objetivo de ataques de los hutíes por su participación en la guerra del Yemen desde 2015 al frente de una coalición militar en apoyo al Gobierno internacionalmente reconocido.