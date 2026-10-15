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Resumen

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El Ejército yemení, por su parte, mantiene una contraofensiva que cuenta con la cobertura aérea de Arabia Saudí. Foto: archivo EC referencial
El Ejército yemení, por su parte, mantiene una contraofensiva que cuenta con la cobertura aérea de Arabia Saudí. Foto: archivo EC referencial
Por Agencia EFE

Dos escoltas del primer ministro del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, Shaya al Zindani, murieron este jueves en un ataque con misiles lanzado por los rebeldes hutíes contra el Palacio Presidencial de Aden, la sede del Ejecutivo después de que los insurgentes tomaran la capital, Saná, en 2014.

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