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Combatientes leales a las autoridades hutíes se reúnen durante un acto de reclutamiento de más combatientes en Saná, el 10 de septiembre de 2026. (Mohammed HUWAIS / AFP)
Combatientes leales a las autoridades hutíes se reúnen durante un acto de reclutamiento de más combatientes en Saná, el 10 de septiembre de 2026. (Mohammed HUWAIS / AFP)
/ MOHAMMED HUWAIS
Por Agencia EFE

Yemen pidió este martes ante la ONU frenar la ofensiva de los rebeldes hutíes para evitar que “chantajee” al mundo con el estrecho de Bab el-Mandeb, clave para más de un 10 % del comercio mundial y que ha cobrado especial importancia tras el bloqueo de Ormuz.

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