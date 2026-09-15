Yemen pidió este martes ante la ONU frenar la ofensiva de los rebeldes hutíes para evitar que “chantajee” al mundo con el estrecho de Bab el-Mandeb, clave para más de un 10 % del comercio mundial y que ha cobrado especial importancia tras el bloqueo de Ormuz.

El embajador permanente de Yemen ante la ONU, Abdullah Ali Fadhel Al-Saadi, aseguró en una sesión de urgencia del Consejo de Seguridad que la escalada de los hutíes, aliados de Irán, se ha convertido en “una amenaza creciente” para la seguridad regional y los suministros internacionales y pidió “más que condenas”.

“Se requiere construir un sistema de disuasión que impida a las milicias convertir el territorio yemení en una plataforma abierta de amenazas contra la región y el mundo”, declaró el embajador.

Según explicó, esto debe hacerse mediante una “aplicación efectiva del embargo de armas” y “reforzando las capacidades del Estado yemení y de sus socios para proteger las costas, los puertos, las aguas territoriales y los corredores marítimos”.

Al-Saadi aseguró que el Gobierno yemení “no renunciará a su responsabilidad de proteger a sus ciudadanos ni a la soberanía de su territorio”.

“La cuestión es si la comunidad internacional aceptará que una de las puertas de entrada más importantes del mundo para el comercio y la energía se convierta en una herramienta de chantaje en manos de un grupo terrorista transnacional”, apuntó.

En los últimos días se han intensificado los combates entre los rebeldes y las fuerzas del Gobierno reconocido internacionalmente, apoyado por Estados Unidos y Arabia Saudita.

Los hutíes han aumentado su control de la costa de Yemen y su avance hacia el estrecho de Bab el-Mandeb, que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén.

“Nuestras fuerzas armadas se están reagrupando, recuperando el control y trabajando para impedir que las milicias conviertan su presencia en la costa en una plataforma permanente desde la que amenazar Bab el-Mandeb y la navegación internacional”, afirmó el embajador.

El diplomático aseguró que el estrecho es ahora el centro de una ecuación iniciada por los hutíes en 2014 “contra el consenso nacional y las instituciones del Estado”.

“El pueblo yemení ha elegido al Estado; ha elegido la paz que protege el Estado, y avanzará para alcanzar ese objetivo”, concluyó.

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Los rebeldes hutíes de Yemen tomaron el viernes 11 de septiembre una isla en el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb y controlan el paso, pero prometieron respetar "la libre navegación" en esta vía que da acceso al mar Rojo desde el océano Índico. (AFP)

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