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Resumen

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Una persona observa al portavoz militar hutí, Yahya Sarea, pronunciar un comunicado televisado en Saná, Yemen, el 6 de agosto de 2026. (EFE/EPA/YAHYA ARHAB)
Una persona observa al portavoz militar hutí, Yahya Sarea, pronunciar un comunicado televisado en Saná, Yemen, el 6 de agosto de 2026. (EFE/EPA/YAHYA ARHAB)
Por Agencia AFP

Al menos 58 miembros de las fuerzas gubernamentales en Yemen murieron el jueves en ataques con drones y misiles llevados a cabo por los rebeldes hutíes, el saldo más letal desde la tregua de 2022 entre ambos bandos.

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