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Resumen

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Un combatiente leal a las autoridades hutíes exhibe su arma durante una manifestación para reclutar nuevos combatientes en Saná, Yemen, el 10 de septiembre de 2026. (Foto de Mohammed HUWAIS / AFP).
Un combatiente leal a las autoridades hutíes exhibe su arma durante una manifestación para reclutar nuevos combatientes en Saná, Yemen, el 10 de septiembre de 2026. (Foto de Mohammed HUWAIS / AFP).
/ MOHAMMED HUWAIS
Por Agencia EFE

Los rebeldes chiitas hutíes del Yemen se apoderaron este jueves de la isla de Zuqar, en el archipiélago de Hanish, tras lanzar ataques con misiles balísticos desde el continente y enviar combatientes en barco para tomarla, dijeron fuentes militares a EFE.

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