La Policía israelí localiza con vida a la exjefa jurídica militar Yifat Tomer-Yerushalmi que estaba desaparecida

La ex jefa jurídica de las fuerzas armadas, Yifat Tomer-Yerushalmi, buscada por el Ejército israelí tras su desaparición. (NOAM MOSKOWITZ / OFICINA DEL PORTAVOZ DE LA KNESET)
Agencia EFE
El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, ordenó este domingo que el Ejército active “todos los medios” a su disposición para localizar a la ex jefa jurídica de las fuerzas armadas, , quien dimitió el viernes y cuyo coche ha aparecido en un acantilado en este domingo.

La Policía de encontró con vida y en buena condición de salud a la exjefa jurídica del Ejército , que desapareció esta mañana y cuyo suicidio se temía después de que las autoridades hallaran su coche y una nota de despedida en una playa al norte de .

Tras la búsqueda de una mujer desaparecida en el área costera de Herzliya (al norte de Tel Aviv) podemos confirmar que ha sido localizada sana y salva”, recogió un comunicado de la Policía de Israel.

El Ejército se sumó esta tarde a la búsqueda de Yerushalmi, tras hallarse su coche en la playa del Acantilado, al norte de Tel Aviv. Según la cadena pública israelí Kann, las autoridades hallaron también una carta de suicidio.

La cadena recogió después que la policía pudo encontrarla después de que esta contactara con su marido ya caída la noche.

Yerushalmi abandonó el cargo de abogada militar jefe el viernes, tras admitir haber filtrado en verano del año pasado a la prensa un vídeo de varios guardias del centro de detención de Sde Teiman torturando y abusando de un preso. La dimisión se produjo tras varios días de polémica, porque las fuerzas armadas estaban investigando la filtración (y no el contenido abusivo del vídeo).

La abogada militar es la responsable de enjuiciar y hallar violaciones del derecho internacional dentro del Ejército israelí y, según las informaciones, adoptó esta decisión para contrarrestar las interferencias (lideradas por ministros ultranacionalistas, periodistas y figuras políticas israelíes) para evitar que la Fiscalía militar investigase la prisión de Sde Teiman.

El miércoles el Ejército anunció una investigación penal sobre la filtración del vídeo, del cual sospechaban habría sido compartido con el Canal 12 de Noticias por personas cercanas al jefe de Policía y altos cargos de la Fiscalía General Militar.

Además, el ministro de Justicia está intentando que la fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara (a la que Netanyahu quiere destituir por sus numerosos dictámenes contra sus políticas), no sea la responsable de la investigación, pero esta insistió hoy en una carta que el ministerio “carece de la autoridad” para vetarla.

En el vídeo, por el que cinco soldados reservistas fueron acusados el verano pasado, se ve a soldados en Sde Teiman apartando a un detenido y rodeándolo con escudos antidisturbios (para impedir la visibilidad) mientras es sodomizado con un objeto punzante.

El preso palestino víctima de los abusos “llegó al hospital con una condición potencialmente mortal y con lesiones en la parte superior del cuerpo y una lesión grave en el recto”, reveló entonces la ONG israelí Médicos por los Derechos Humanos.

