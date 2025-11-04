La principal abogada militar de Israel que filtró un video con torturas a un preso palestino y acabó en la cárcel

Sde Teiman, ubicada en el desierto del Néguev, al sur de Israel, es una instalación militar que, tras los ataques de Hamás del 7 de octubre del 2023, se convirtió en el principal centro de reclusión de miles de palestinos detenidos durante las operaciones israelíes en Gaza.

Diversas organizaciones de derechos humanos —como B’Tselem, HaMoked y Physicians for Human Rights–Israel—, han denunciado que Sde Teiman funcionaba como un espacio de detención secreta, sin acceso a abogados, con condiciones inhumanas, torturas físicas, privación de sueño y tratos degradantes. Testimonios de ex detenidos describen un sistema de confinamiento en jaulas al aire libre, donde los presos están vendados y esposados durante semanas, y sometidos a interrogatorios violentos sin supervisión judicial.

Uno de los clips del video que muestra abusos a un preso palestino en la cárcel de Sde Teiman. (Captura de video).

Las costillas rotas y un desgarro en el recto

El tema que involucra a Yifat Tomer-Yerushalmi, de 51 años, se inicia el 5 de julio del 2024, cuanto según Times of Israel, un preso palestino que estaba en Sde Teiman fue hospitalizado. Tenía las costillas rotas y un desgarro en el recto, tras haber sido presuntamente golpeado y agredido por reservistas de la “Fuerza 100”, una unidad de reserva de la Policía Militar encargada de custodiar a sospechosos de terrorismo en la base.

El 29 de julio, tras una investigación realizada por la unidad de investigación de la Policía Militar, nueve soldados reservistas sospechosos de participar en la paliza fueron arrestados en Sde Teiman, y otro sospechoso fue arrestado en su casa un día después.

Políticos y activistas de derecha expresaron su indignación por los arrestos. Además, una turba irrumpió en Sde Teiman en un aparente intento por impedir las detenciones.

En los días posteriores, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, criticó con dureza a la abogada militar Yifat Tomer-Yerushalmi por el arresto de los soldados.

Netanyahu la acusó de “aplicación selectiva de la ley”, mientras que el ministro de Seguridad Nacional, el extremista de derecha Itamar Ben Gvir, publicó un video donde le dice que “deje en paz” a los soldados.

Tras conocerse las primeras denuncias, Tomer-Yerushalmi, en su calidad de abogada principal del ejército, fue quien ordenó la apertura formal de la investigación penal militar y la detención preventiva de los soldados sospechosos.

El video del horror

El punto de quiebre llegó el 6 de agosto del 2024, cuando el reportero del Canal 12, Guy Peleg, publicó un video que incluye varios clips de las cámaras de seguridad de Sde Teiman donde se muestran imágenes de la tortura al detenido palestino.

חשיפה של כתב המשפט של חדשות 12, גיא פלג, הערב ב"מהדורה המרכזית": כך תועדו החשודים בפרשת שדה תימן | במצ"ח ממשיכים לחקור את החיילים שנעצרו בחשד להתעללות במחבל חמאס, והערב פורסם התיעוד שעומד במרכז החקירה • כפי שניתן לראות בתיעוד ממצלמות האבטחה במקום, המחבל נלקח הצידה בידי לוחמי כוח… pic.twitter.com/iwgSnq8VHm — שאולי🎗️🏳️‍🌈 ShAuLi (@Shaulirena) August 6, 2024

Peleg narra que el video muestra a soldados sodomizando al detenido y dice que las lesiones en su recto fueron causadas por ellos.

En las brutales imágenes se ve al detenido palestino desnudo de la cintura para abajo, con las manos atadas y rodeado por varios militares. Los uniformados, algunos con escudos antidisturbios, lo empujan y se burlan de él mientras, uno de ellos sostiene un objeto metálico largo que, según la investigación, es introducido o simulado ser usado en la zona rectal del prisionero. Durante la agresión, el detenido se retuerce y grita, mientras los soldados se ríen o lanzan comentarios despectivos.

La divulgación del video provocó indignación internacional y reacciones dentro del propio ejército.

En febrero del 2025, cinco soldados, que están en arresto domiciliario, fueron formalmente imputados de delitos como causar lesiones graves y agresión bajo circunstancias agravadas. No se han divulgado sus identidades.

La acusación formal no imputa a los soldados el delito de violación, y señala que el detenido resultó herido tras ser apuñalado en las nalgas, cerca del recto, con un objeto punzante, indica Times of Israel.

Renuncia y prisión para Yifat Tomer-Yerushalmi

La jefa jurídica del Ejército israelí, Yifat Tomer-Yerushalmi. (Fuerzas de Defensa de Israel).

El 29 de octubre, por orden de la fiscal general Gali Baharav-Miara, la policía abrió una investigación penal sobre la filtración. La abogada Tomer-Yerushalmi tomó una licencia.

Dos días después, Tomer-Yerushalmi anunció su renuncia y admitió haber aprobado la filtración del video del abuso en Sde Teiman.

En su carta de renuncia, dijo que aprobó la filtración “en un intento de contrarrestar la falsa propaganda dirigida contra las autoridades militares encargadas de hacer cumplir la ley”.

Se refería a algunos políticos de derecha que sostienen que el caso es un invento.

“Asumo toda la responsabilidad por cualquier material que se haya difundido a los medios de comunicación desde dentro de la unidad”, agregó.

El 2 de noviembre, Tomer-Yerushalmi desapareció durante varias horas. No se le pudo contactar por teléfono, lo que desencadenó una búsqueda masiva en la que participaron la policía, equipos de rescate y el ejército. Finalmente fue encontrada sana y salva.

Luego fue detenida de manera formal bajo sospecha de obstrucción a la justicia, fraude, abuso de confianza y abuso de poder.

Cuatro de los reservistas detenidos aparecieron el domingo con sus rostros cubiertos con pasamontañas.

El pasado domingo, cuatro de los reservistas que se cubrían la cara con pasamontañas aparecieron en una rueda de prensa frente a la Corte Suprema en Jerusalén con sus abogados para exigir el sobreseimiento del juicio.

Adi Keidar, un abogado de la derechista organización de asistencia legal Honenu, denunció que sus clientes son objeto de “un proceso legal defectuoso, sesgado y completamente corrupto”.

Una advertencia para los que filtran pruebas

Para el periodista y analista internacional Carlos Novoa, el arresto de Yifat Tomer-Yerushalmi es una advertencia para los que filtran información militar. Agregó que en ese momento de tregua de la guerra en Gaza, en Israel hay una lucha intestina política entre los que apoyan y rechazan a Benjamin Netanyahu.

“Es una advertencia directa a quienes dentro de Israel se atrevan a divulgar pruebas de abusos militares, en un contexto de fuerte polarización política entre los partidarios y detractores de Benjamin Netanyahu”, dijo Novoa a El Comercio.

“Exhibir las atrocidades que puedan haber cometido algunos miembros del ejército israelí pone de manifiesto cosas que todo el mundo sabe, o que se sospecha y se comenta, pero sin evidencias. Entonces, filtrar un vídeo es una prueba, marca un antes y un después sobre la forma en la que las Fuerzas Armadas israelíes tratan a los presos palestinos”, enfatizó.

“Esto no es algo nuevo, es algo que se viene denunciando desde hace años, incluso mucho antes de la última guerra que empezó el 7 de octubre del 2023, pero no se había evidenciado como ahora con este video”, insistió.

A juicio de Novoa, la reacción del Estado Israelí ante esta filtración refleja la tensión entre la necesidad de preservar la imagen institucional del Ejército y las crecientes presiones internas de grupos de derechos humanos como B’Tselem o Breaking the Silence.

A nivel internacional, Novoa sostuvo que el episodio suma una nueva evidencia a la acusación existente contra Israel, y podría reforzar los argumentos de quienes han llevado los presuntos excesos militares ante la Corte Penal Internacional.

“Es una clara muestra de los excesos cometidos por las fuerzas del orden contra civiles”, indicó.

¿Quién es Yifat Tomer-Yerushalmi?

La ex jefa jurídica de las fuerzas armadas de Israel, Yifat Tomer-Yerushalmi. (NOAM MOSKOWITZ / OFICINA DEL PORTAVOZ DE LA KNESET).

Yifat Tomer-Yerushalmi nació en Netanya, una ciudad costera del Distrito Central de Israel. Graduada en derecho por la Universidad Hebrea de Jerusalén, completó un máster en derecho en la Universidad de Tel Aviv y otro en la Escuela de Abogados Generales del Ejército de Estados Unidos, en Charlottesville, una formación que le permitió construir una de las trayectorias más destacadas dentro del sistema legal militar israelí.

Su carrera comenzó en el equipo del fiscal jefe del Ejército. Entre el 2007 y 2015 se desempeñó como jueza militar en una de las etapas más tensas del conflicto israelí-palestino, justo después de la Segunda Intifada.

Durante esos años, conoció de primera mano casos de atentados suicidas, asesinatos y detenciones masivas de palestinos, así como de la presencia militar israelí en Gaza y Cisjordania.

Su perfil se consolidó como el de una jurista rigurosa, conocedora tanto del terreno de combate como del derecho internacional humanitario.

En el 2019, el entonces jefe del Estado Mayor, Aviv Kochavi, la ascendió al cargo de asesora en Igualdad de Género dentro de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Desde esa posición, impulsó políticas internas contra el acoso sexual y a favor de la inclusión femenina en el ámbito castrense.

La revista Globes la incluyó en su lista de las 50 mujeres más influyentes de Israel en 2022, destacando su papel en la transformación cultural del ejército.

“Seguiré derribando barreras para las mujeres en el Ejército”, escribió en un artículo de Israel Hayom en el 2020, donde defendió la representación femenina en los puestos de mando.

Su consagración llegó en el 2021, cuando fue nombrada abogada general del Ejército, la máxima autoridad jurídica de las fuerzas armadas israelíes.

Desde ese puesto, asesoró directamente al jefe del Estado Mayor y supervisó las investigaciones sobre violaciones del derecho internacional y de las normas de combate.

Al frente de cientos de abogados y fiscales, Tomer-Yerushalmi encarnó una nueva generación de liderazgo militar femenino. Sin embargo, esa misma carrera que la llevó a lo más alto del sistema jurídico castrense terminó abruptamente hace unos días, y hoy está en prisión por el escándalo más grave de los últimos años que sacude al ejército israelí.