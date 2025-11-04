La principal abogada militar de Israel que filtró un video con torturas a un preso palestino y acabó en la cárcel

Roger Zuzunaga Ruiz
En agosto del 2024, Canal 12 de Israel publicó un video donde se ve a soldados reservistas de la base militar Sde Teiman golpeando y penetrando en el recto con un objeto punzante a un preso palestino. Más de un año después, a fines de octubre, la mayor general Yifat Tomer-Yerushalmi, principal abogada militar, renunció tras reconocer ser la autora de la filtración del video. Hoy está detenida e investigada por obstrucción de la justicia, abuso de autoridad y entrega no autorizada de información oficial. Esta es la historia.

