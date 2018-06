País que condena relaciones homosexuales celebra su primera Marcha del Orgullo

Suazilandia, monarquía absoluta donde las relaciones sexuales entre hombres son un delito, celebra hoy de forma festiva su primera marcha LGTBI en la capital, Mbabane, a la que se espera que asistan miles de personas.

"Esperamos que la gente salga y celebre este día", explicó a Efe el portavoz de la organización LGTBI local "The Rock of Hope" Melusi Simelane, que es uno de los organizadores de la marcha, apoyada por la ONG internacional All Out. La manifestación, a la que según sus organizadores se espera que acudan unas 2.000 personas, tendrá un ambiente festivo, lúdico y con actividades para toda la familia. Además, cuenta con el apoyo y la autorización de la Policía.

"Tenemos un informe de la Policía que dice que nos van a apoyar hoy, y van a proveer seguridad para que no haya ningún problema", aseguró Simelane.



En Suazilandia, que recientemente ha cambiado su nombre por Reino de Eswatini, las relaciones sexuales entre hombres no son un delito per se, pero sí por derecho consuetudinario, de modo que aunque que no están explícitamente prohibidas, hay condenas a hombres homosexuales por sodomía.



Para las relaciones sexuales entre mujeres, sin embargo, no existe claridad en la reglamentación, así como para la transexualidad, que no está prohibida explícitamente, pero tampoco cuenta con regulación que permita el cambio legal o médico de sexo.



La manifestación, a pesar del beneplácito de la Policía, cuenta con detractores, sobre todo, entre la Iglesia, pero también entre el cuerpo policial que supuestamente ha ofrecido un dispositivo de seguridad a los convocantes.

"Decimos no a la homosexualidad, este país no tolerará a la comunidad LGTBI", dijo antes centenares de fieles un miembro de la Policía, Khulani Mamba, según el diario local Times of Swaziland.



"Muchos de mis amigos y familiares forman parte de la comunidad LGTBI y siento que tengo que devolverles un poco y mostrarles mi apoyo", aseveró a Efe Lindokuhle Mthupha, quien augura una marcha "pacífica" y "brillante".



Fuente: Efe, Emol, GDA