El papa llama a que los Juegos de Milán sirvan para “construir puentes” entre culturas

El papa León XIV llamó este jueves a que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Milán-Cortina contribuyan a “construir puentes entre culturas y pueblos”, así como a promover “la acogida, la solidaridad y la paz”.

En un telegrama firmado por el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y dirigido al arzobispo de Milán, Mario Delpini, el pontífice expresó su deseo de que este evento suscite “sentimientos de amistad y fraternidad” y fortalezca el valor del deporte “al servicio del desarrollo integral de la persona humana”.

“El Santo Padre asegura su oración para que estos días de sana competencia contribuyan a construir puentes entre culturas y pueblos , promoviendo la acogida, la solidaridad y la paz”, destacó la misiva enviada en nombre del pontífice.

En el mensaje, el papa dirigió un cordial saludo a todos los que participan en la celebración de bienvenida en la iglesia de San Babila de la Cruz Olímpica de los deportistas en la apertura de los Juegos y les envió su bendición apostólica como “signo de constante asistencia divina”.

Italia acoge desde el 6 al 22 de febrero los 25º Juegos Olímpicos de Invierno en las ciudades alpinas de Milano y Cortina (norte) con la presencia de deportistas de 93 países de todo el mundo. EFE