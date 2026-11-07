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AME4218. MONTEVIDEO (URUGUAY), 07/11/2026.- El papa León XIV (c) recibe una camiseta este sábado, en el estadio Centenario, en Montevideo (Uruguay). EFE/ Raúl Martínez
AME4218. MONTEVIDEO (URUGUAY), 07/11/2026.- El papa León XIV (c) recibe una camiseta este sábado, en el estadio Centenario, en Montevideo (Uruguay). EFE/ Raúl Martínez
/ Raúl Martínez
Por Agencia EFE

“Tener al papa entre nosotros es un golazo”, aseguró este sábado el arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla, en su discurso ante León XIV en el estadio Centenario, Uruguay, donde se celebró una vigilia de oración ante unos 70.000 fieles.

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