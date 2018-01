¿Puede un Papa remover a un obispo?: La interrogante en Chile

Fue, en un comienzo, la gran noticia de la visita del papa Francisco a Chile: durante su discurso en La Moneda, el Pontífice pidió perdón por los abusos a menores cometidos por los sacerdotes y declaró sentir “vergüenza y dolor”.



Sin embargo, a las pocas horas, la presencia de un obispo empañó las declaraciones. Se trató de Juan Barros, señalado por las víctimas de Fernando Karadima como encubridor de sus abusos y obispo de Osorno desde 2015, coofició misas con él y, durante su último día en el país, recibió su respaldo.



"El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra, todo es calumnia", aseguró el Pontífice al llegar a la ciudad de Iquique.

Juan Barros, obispo de Osorno, Chile. (Foto: Reuters/Alessandro Bianchi) Juan Barros, obispo de Osorno, Chile. (Foto: Reuters/Alessandro Bianchi) Reuters

Durante toda su visita, no solo el movimiento de laicos y laicas de Osorno le pidieron que lo removiera de su cargo, sino que algunos sacerdotes, como los jesuitas Pablo Walker y Felipe Berríos, también manifestaron su preferencia por verlo fuera de su ministerio.



"Si alguien no puede hacer el trabajo de ser pastor porque no es recepcionado por su diócesis, honestamente tiene que dar un paso al costado", afirmó Walker en entrevista con T13 Radio. Berríos, por su parte, comentó que era “una falta de delicadeza que no renuncie”.



Desde la Conferencia Episcopal, aseguraron este viernes que "el Papa en esto ya nos dijo lo que quiere: quiere la continuidad de monseñor Barros, pero siempre existe el discernimiento personal”, afirmó el presidente, monseñor Santiago Silva.



Dejar de ser obispo



Pero, ¿cuáles son las vías para que un obispo pueda salir de su cargo?



De acuerdo al propio derecho canónico, todo obispo tiene por obligación presentar su renuncia a los 75 años. Para eso, a Barros, le faltan 14 años.



Puede darse que el sacerdote presente una renuncia voluntaria, que debe ser aceptada por el Pontífice, aunque también puede ser removido de su puesto en circunstancias muy específicas.



“El Papa tiene la autoridad absoluta en la Iglesia: puede poner a alguien en un cargo o sacarlo. Esto no es una democracia, sino que una institución jerárquica, y la suprema autoridad es siempre el Papa”, explica a Emol el abogado canónico Alejandro Álvarez, vocero de Voces Católicas.



Álvarez explica que “hay circunstancias que ameritan" la remoción de un obispo, pero que “siempre se trata de hechos graves”. Para ello no es necesario que haya un proceso judicial abierto ni una resolución, sino que basta con la voluntad del Papa.



“Pero si no tiene la convicción de que el obispo tiene que ser removido, va a esperar al proceso canónico para tener la certeza de que el acto que va a realizar es justo”, comenta el abogado.



Las causas detrás de una remoción



Siete meses después de llegar al obispado de Roma y convertirse en Papa, Francisco tomó una decisión drástica: remover de su cargo al obispo de Limburg, Alemania, Franz-Peter Tebartz-van Elst.



Con 53 años, el sacerdote había gastado $19 mil millones en construir su casa, causando un escándalo en la Iglesia. Tras reunirse con el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana y con el propio presbítero, el Papa decidió apartar al llamado "obispo del lujo" de su ministerio. Aunque excepcional, la opción existe.



Pero para que el Pontífice decida remover a un obispo de su cargo, tiene que estar convencido de que el sacerdote está en “incumplimiento de las obligaciones propias del cargo”. En el caso del ex obispo alemán, se debió a que el estilo de vida que llevaba atentaba contra sus votos de pobreza.



“La Iglesia podría sancionar a un obispo con una censura, o una pena expiatoria. La más grave es la excomunión: cuando comete un grave pecado con respecto a la fe de la Iglesia”, comenta, dando como ejemplo el homicidio.



Otro ejemplo es el de “solicitación”, que consiste en que un sacerdote, “en la circunstancia de la confesión y con motivo de ella, solicita sexualmente al penitente”.



Al encontrarse en una situación desigual de jerarquía, donde además el feligrés está en desventaja por conocer el sacerdote sus secretos de confesión, se considera una falta grave. También lo es la desobediencia, es decir no seguir las instrucciones entregadas por el Papa, o abandonar la diócesis. “Por ejemplo si un obispo vive en Santiago, y acude a su diócesis sólo a celebrar la misa los domingos”, comenta Álvarez.



Después del destape de los abusos



En junio de 2016, se conoció la noticia de un decreto firmado por el papa Francisco, que se incorporó al derecho canónico. Se trató de un "motu proprio" llamado "Como una madre amorosa", que permite al Pontífice remover de su cargo a obispos culpables de "negligencia" frente a casos de abusos sexuales contra menores.



Según el texto, los pastores y sobre todo los obispos deben "mostrar una diligencia especial en la protección de los más débiles entre las personas que se les encomiendan", consigna el diario argentino Clarín. En la carta apostólica, el Papa explicó que para la remoción "es suficiente que la falta de diligencia sea grave".



Las leyes del Vaticano ya contenían como motivo suficiente las "causas graves", pero el documento "incluye entre ellas la negligencia de los obispos en el ejercicio de sus funciones, en particular en lo que se refiere a los casos de abusos sexuales contra menores y adultos vulnerables".



Álvarez profundiza: “Dentro de las directrices que la Iglesia ha ido confeccionando para enfrentar los temas de abuso está la remoción de los implicados en casos. El primer paso es removerlo, para que la investigación se haga sin que esté en un cargo”.



“Pero tiene que haber una acusación, y ser verosímil y creíble, y quien acusa tiene que portar los elementos de prueba. Mientras no exista verosimilitud, no se toma ninguna decisión, porque el riesgo es cometer una injusticia contra la persona que está siendo acusada y esa acusación puede ser calumniosa”, concluye.



Fuente: Emol, GDA